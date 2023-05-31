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何永賢訪京拜會夏寶龍 匯報簡約公屋及資助房屋等房屋事務措施 (20:11)

房屋局長何永賢今日（5月31日）在北京拜訪國務院港澳事務辦公室，並參觀不同建築項目。她上午拜會港澳辦主任夏寶龍，匯報香港房屋事務的最新工作及措施，包括傳統公屋、資助房屋和「簡約公屋」等的積極推展。

港府發出新聞稿指，夏寶龍非常瞭解香港的情況，對本屆特區政府十分重視和關心香港市民的住屋需要，並推行多項有力的政策措施，針對性地解決房屋問題表示鼓勵，期望特區政府繼續努力改善市民居住環境。

何永賢表示，房屋工作是特區政府的施政重點，房屋局會繼續提速、提量、提效、提質以增加公營房屋供應，改善市民的居住環境，建立置業階梯，真正做到「民有所呼，我有所應」。她亦考察了中關村論壇永久會址主會場的建築項目，了解項目採用建築信息模擬、建築機械人技術及智慧工地。中關村論壇是面向全球科技創新交流合作的國家級平台。她隨後到亦莊藍領公寓項目參觀，了解內地採用「組裝合成」建築法快速興建高層建築，提升工程質量和縮短施工時間。

此外，何永賢昨日（5月30日）與國家住房和城鄉建設部部長倪虹會面，介紹香港的長遠房屋策略，並就住房制度、綠色建築及設計規劃等範疇交換意見。她明日（6月1日）會繼續在北京的訪問行程

相關字詞﹕夏寶龍；何永賢；公屋；簡約公屋

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