東九總區半月偵破108宗騙案　損失約1.3億元 (17:35)

東九龍總區重案組第三隊總督察許諾表示，東九龍總區聯同4警區在5月15至30日進行代號「搏虎」的打擊科技罪案及詐騙行動，拘捕115男38女（17至74歲），涉嫌以欺騙手段取得財產、欺詐及洗黑錢等罪行。被捕人士涉及多個團伙，主要為傀儡户口持有人，據悉部分有黑社會背景。行動共涉及108宗網上騙案，220名事主（16至91歲）合共損失約1.3億元，其中24宗案在觀塘警區破獲、51宗案屬秀茂坪警區。警方亦凍結約300萬元犯罪得益，並檢獲大量手提電話、銀行文件及提款卡等。

損失金額最大的為投資騙案，4名事主在2022年3至9月透過社交網站與陌生人成為好友後，被誘騙於虛假網站投資加密貨幣，並將投資款項存到指定帳戶，欲取回投資時對方失蹤，合共損失1000萬元。

觀塘警區科技罪案組督察鄧智成表示，觀塘警區破獲24宗騙案，拘捕27人，損失金額1870萬元。當中損失金額最大為求職騙案，一名38歲家庭主婦接獲「搵快錢」兼職短訊，她按騙徒指示到網上購物平台點評貨品，推高銷量以賺取佣金，其間曾獲逾萬元報酬，其後她在數周分10數次存入約380萬元到指定帳戶，欲取回本金時，騙徒已失蹤。

鄧表示，新興網上求職騙案包括增加虛假網站瀏覽量、短片分享平台訂閱量及網購平台銷量，騙徒會假扮獵頭公司在通訊軟件無差別地發任務短信，要求事主購買積分或代幣，事主最初可透過虛假網站完成任務，獲取報酬，如未能完成任務，就會扣除本金或積分，事主存入款項購買積分或代幣，完成指定任務，取回本金時，騙徒便失去聯絡。

秀茂坪警區科技罪案組督察韓振光稱，東九龍警區近期舉辦一系列防騙活動，包括有591人參與學校、長者院舍、商場等地舉辦的防騙講座，另派出3950張防騙傳單。許諾則稱，暑假將至，年輕人即將投入職場，提醒市民對求職騙案特別提高警惕。