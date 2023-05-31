八達通推消費券迎新及轉會優惠　手機八達通登記可獲100元增值額 (17:46)

八達通會於消費券派發期間，一連四周推出「連環快閃現金賞」，透過八達通手機應用程式以先到先得送出共一百萬張現金券，可用於「好賞嘟」商戶，包括大家樂、OK 便利店、日本城、麥當勞等。另外，八達通亦聯同商場及大小商戶推出總值逾一億元商戶優惠券。

八達通署理行政總裁甘志深表示，本港現時有近7成市民選擇使用八達通領取消費券，過去兩年加入的商戶「數以萬計」，主要是中小型商戶。上調金額方面，他說去年已展開相關工作，目前大致上完成，適時會對外公布。

對於政府表示消費券很難成為恒常計劃，甘志深說推行與否是政府決定，八達通會配合政府政策，「唔會有啲咩期望或者要求」。他又說，上調金額只是八達通「做定先」，「將來有冇消費券，用唔用到個上限，唔係主要考慮因素」。

他說，去年市民消費劵較多用在高價電子產品，第一期則涉及飲食為主，相信與放寬防疫措施有關，另外亦有超市、個人用品及服裝，發現市民消費整體增多。他又稱，目前已有一半用戶首期消費劵花費夠3000元，即合資格在7月16日當日可領取第二期消費劵，預計到時大部分用戶都會合資格。

目前中小型商戶如在消費劵期內成為八達通商戶，可免頭半年收費。八達通表示，消費劵期完結後會視乎市場反應再決定是否續推優惠。