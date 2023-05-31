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自閉症男生街頭扯國旗及區旗旗桿　侮辱國旗及區旗等3罪成　還押候判 (17:31)

患自閉症的男生涉去年十一國慶，在街頭拉扯國旗和區旗的旗杆，被控侮辱國旗及侮辱區旗等3罪，今（31日）於西九龍裁判法院裁定所有罪名成立，須還押候判。裁判官李志豪表示，男生自辯的說法前言不對後語，批評他故意針對國旗，令國旗不能正常展示於大眾眼前，有損國家尊嚴。男生在庭上崩潰嚎哭逾十分鐘，高呼「我想返屋企啊」。

被告黃俊樂（現20歲）聞判激動尖叫，說「唔好啊……唔想一覺瞓醒係懲教署」。休庭其間，兩名女親友走入犯人欄安撫被告，有庭警說「你媽咪會好傷心㗎」。

控方案情指，被告三度拉扯國旗和區旗的旗杆，導致旗杆屈曲，但旗幟沒有受損。李官裁決指，醫療記錄顯示被告患有自閉症、專注力不足和過度活躍症，但被告自辯的說法前後矛盾，法庭不會接納。李官表示，被告承認行為針對國旗和區旗的旗杆，盤問下卻指旗幟的顏色鮮紅，令他「個心唔舒服」，明顯「前言不對後語」。

李官又指，被告的母親供稱街上旗幟令兒子不適，是「試圖隱事件真相」。李官強調，被告拉扯旗杆是不爭事實，雖然本案不涉及嘲笑國旗和遊行示威的情况，但國旗的旗杆和旗幟連在一起，國旗依賴旗杆才能在空中飄揚，被告明顯不尊重國旗，裁定被告3罪成立。

辯方求情指，被告的母親對事件感到自責，而被告的父親於2021年離世，冀法庭輕判。辯方希望法庭可以盡早判刑，以減少被告還押的日子。李官問「有咩原因要特別優待佢？」，辯方重申只想法庭考慮被告的身體情况。案件押後至6月14日判刑，以待索取更生中心和精神科報告。

相關字詞﹕編輯推介 侮辱國旗罪 自閉症

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