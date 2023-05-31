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涉831太子站衝突　16人事發逾3年半後被起訴　全獲准保釋候訊 (18:08)

2019年「831」港鐵太子站衝突有多人被捕，事發距今逾3年半後，警方日前落案起訴14男2女，指控他們當日於附近做出非法囚禁、襲警及阻差辦公的行為。16名被告分開4宗案件，今日（31日）在九龍城裁判法院提堂。裁判官將案件分別押後至7月26日至28日，以待辯方索取文件及給予被告法律意見，其間16名被告均准保釋候訊。

首案涉及兩名男女，被告屈君鵬（26歲、會計師）、梁靜雯（女，22歲、學生）同被控一項非法囚禁他人罪。

第二宗案件涉共11人，分別是顧文軒（27歲、酒保）、劉汝恒（28歲、理髮店員工）、葉禮豪（21歲、無業）、許肇彰（29歲、無報稱職業）、蔡浩賢（26歲、侍應）、郭俊駒（39歲、售貨員）、劉洪發（26歲、運輸工人）、黎卓如（女，25歲、學生）、楊啟源（28歲、地盤工人）、林秉軒（32歲、建築工人）及鍾日傑（31歲、文員）。

上述11人分別涉及襲警、阻差辦公、在公眾地方管有攻擊性武器，及無牌管有無線電通訊器具罪。

第三宗案涉及兩名男子，被告馬俊仁（27歲、售貨員）及蔡朗賢（29歲、接待員）各被控一項在公眾地方管有攻擊性武器罪。

最後一案涉及報稱無業的譚志達（25歲），被控刑事損壞罪，即當日在旺角彌敦道損壞屬於香港政府的一輛警車。

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