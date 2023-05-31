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退休警司訛稱單位供父母住騙取貸款　欺詐罪成　上訴庭稱無合理可爭辯之處駁回上訴 (17:03)

退休警司龍少泉涉隱瞞購入愉景灣單位出租，訛稱供父母自住，詐騙政府及匯豐銀行批出購屋貸款及按揭共約600萬元，前年裁定兩項欺詐罪成，判監一年半。他早前提定罪上訴並即日被駁回，上訴庭今（31日）頒下書面理由解釋，指出上訴方無合理可爭辯之處，其定罪無不穩妥之處，拒絕受理。

申請人龍少泉（55歲）已服刑完畢。上訴庭判辭指出，申請方質疑原審法官依賴涉案單位買賣合約的補充協議作定罪基石，惟控方案情無觸及該協議內容，裁定申請人罪名成立，令他未能獲得公平審訊；又錯誤地裁定在法理上，申請人沒有在交易完成日獲得該單位的空置管有權。

不過上訴庭駁回所有上訴理由，並指出控方的檢控基礎是以控罪書內的兩項控罪詳情作起點，即2016年9月29日至2016年11月30日期間，申請人一直知悉涉案物業不能出租的規定，但卻作出隱瞞，騙取貸款；而且原審時辯方雖有投訴控方依賴補充協議作指控，對申請人不公，但又無重新傳召相關證人作出盤問或重開辯方案情，以便申請人作出解脫。

判辭又指，原審法官的裁決理書已詳細處理雙方爭議事項，包括「交吉」、補充協議、續租協議、WhatsApp證據等，沒有含糊之處。而且本案有充份證據顯示申請人當時是想購買一個連租約的單位，而不是一個不連租約以「交吉」形式出售的物業，認為原審法官「絕對有權」達致有罪的裁決，沒有任何不穩妥之處，故拒批出上訴許可，駁回定罪上訴，維持原判。

相關字詞﹕編輯推介 退休警司 欺詐罪 騙取貸款

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