明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

女警偷價值逾5600元帽盜竊罪成　還押待索取精神科報告 (16:52)

一名女警涉今年5月在尖沙咀TWIST店內偷去一頂價值逾5600港元的帽子，她否認盜竊罪受審，案件今（31日）在九龍城裁判法院裁決。裁判官林子康認為辯方傳召的兩名專家證人，僅依賴被告的說詞作判斷，缺乏其他證據支持，故不接納專家指被告受鎮靜劑影響下犯案；而且即使她有精神病歷，亦不代表她不會干犯盜竊罪，案發時她明顯有不誠實的意圖，故裁定她罪成，並押後6月14日判刑，以待索取兩份精神科報告，判斷她是否適合醫院令，其間被告須還押小欖精神病治療中心。

被告劉潔兒（現年50歲）聞判後泣不成聲，以紙巾拭淚。辯方求情稱，被告現已退休，每月領取1.2萬退休金，又解釋因被告的精神病症，沒有傳召她作供以免她承受太大壓力。被告來自警察世家，丈夫及家翁亦是警察，她服務警隊30年，多年來服務社群，原本駐守刑事調查科，後來因焦慮症等病症調職，望法庭考慮其精神狀況，判處非監禁式刑罰。

林官總結案情指，被告在付款購買1000多元的帽子及袋子後，離開店舖時觸發防盜系統，店員發現她將一頂未付款的帽子藏在衣服裏，身上亦搜出防盜裝置及𠝹刀，可推斷她將帽子的防盜裝置除去後盜走帽子。本案不爭議被告是否取去帽子，僅爭議她是否在精神狀態異常時犯案。

辯方審訊時傳召心理學家及精神科醫生，判斷被告於犯案前濫服雙倍鎮靜劑，影響記憶及判斷力，出現幻聽，導致異常行為。惟林官認為專家僅依賴被告及其家人的說法、先前的醫療報告作判斷，而這些均基於被告的片面之詞，無其他證據支持被告當時的狀態，加上被告沒有出庭作供，故判斷兩份報告無證案價值。林官又指，無證據顯示被告案發時精神狀態異常，她明顯有不誠實的意圖，終裁定她罪成。

相關字詞﹕編輯推介 法庭 盜竊 警察

上 / 下一篇新聞