女警偷價值逾5600元帽盜竊罪成　還押待索取精神科報告 (16:52)

被告劉潔兒（現年50歲）聞判後泣不成聲，以紙巾拭淚。辯方求情稱，被告現已退休，每月領取1.2萬退休金，又解釋因被告的精神病症，沒有傳召她作供以免她承受太大壓力。被告來自警察世家，丈夫及家翁亦是警察，她服務警隊30年，多年來服務社群，原本駐守刑事調查科，後來因焦慮症等病症調職，望法庭考慮其精神狀況，判處非監禁式刑罰。

林官總結案情指，被告在付款購買1000多元的帽子及袋子後，離開店舖時觸發防盜系統，店員發現她將一頂未付款的帽子藏在衣服裏，身上亦搜出防盜裝置及𠝹刀，可推斷她將帽子的防盜裝置除去後盜走帽子。本案不爭議被告是否取去帽子，僅爭議她是否在精神狀態異常時犯案。

辯方審訊時傳召心理學家及精神科醫生，判斷被告於犯案前濫服雙倍鎮靜劑，影響記憶及判斷力，出現幻聽，導致異常行為。惟林官認為專家僅依賴被告及其家人的說法、先前的醫療報告作判斷，而這些均基於被告的片面之詞，無其他證據支持被告當時的狀態，加上被告沒有出庭作供，故判斷兩份報告無證案價值。林官又指，無證據顯示被告案發時精神狀態異常，她明顯有不誠實的意圖，終裁定她罪成。