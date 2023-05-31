6男涉非法禁錮便衣男警　各判囚40個月　官斥公然挑戰警方執法權力 (14:54)

6名被告為唱片騎師蔡浩寅（24歲）、酒吧負責人李偉軍（28歲）、酒吧侍應麥偉樂（29歲）、酒吧兼職員工江唐希（26歲）、運輸工胡家俊（27歲）及無業鮑俊鏗（23歲）。全部人承認於2021年12月19日，在尖沙咀非法禁錮一名警員，胡家俊另承認非法及惡意對該警員身體加以嚴重傷害。

法官謝沈智慧引述案情指，蔡浩寅當日認出事主身分，大叫「呢度有差佬」，事主隨即遭人包圍、拳打腳踢，鮑俊鏗更說要跟事主「慢慢玩」，事主繼而被脫去衣物拍照，不自願交出手機和密碼。法官稱事主遭凌辱時身處在被告控制的場所，更為孤立無援，雖然他們無使用實質武力，但赤手空拳造成的傷勢也可很嚴重，事主最終發現有肋骨骨折和患上創傷後遺症，其「驚恐程度不言而喻」。

法官接納事件非早有預謀，但形容事主的中學同學、即蔡浩寅為「始作俑者」，同時指出整個過程歷時約40分鐘，逾10人參與，照片有被發布在網上的風險。法官又稱，警方作出調查正常不過，當時酒吧只能營業至凌晨2時，但涉案酒吧5時仍未關門。

法官特別提到李偉軍作為餐廳負責人，本可阻止事情發生，卻參與其中，更在襲擊後對事主説可當作無事發生，屬極之嚴重的加刑因素。法官認為各人角色在案中不同，因有參與而罪責相若，他們除認罪外無其他減刑因素。