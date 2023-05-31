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初選案｜法官要求控方交出列表　說明各被告加入串謀時間 (14:07)

「35+」初選案今（5月31日）踏入第60天審訊。法官要求控方交出列表，說明每一名被告加入串謀的時間。對於控方引用的美國案例，追溯至一批共產黨員早期赴俄深造，法官質疑他們只是擁有共同興趣，未必有協議推翻政府。法官笑言，大家或者要謹慎擇友，因為任何朋友都會變成罪犯，「無論我們以前的關係如何清白無辜，都可能成為犯罪的言行」。

控方引用「共謀者原則」，主張本案串謀始於戴耀廷與區諾軒的2020年1月飯局，並要求將戴耀廷撰寫的文章呈堂。法官陳慶偉甫開庭指，控辯雙方對戴耀廷撰文一事沒有爭議，重點為控方為何將文章呈堂。法官認為，每一名被告可能在不同時間加入串謀，控方有必要釐清具體時間。在法官追問下，控方指如果法庭不接納1月飯局為串謀起點，下一個日子是同年3月的公民黨記者會。

法官李運騰提到，控方亦要交代前民主動力總幹事黎敬輝、觀塘區議會前主席蔡澤鴻等「共謀者」加入串謀的時間，控方遂承諾明早交出被告參與串謀的時間列表。

本案控罪為串謀顛覆國家政權，惟控方主張被告的行為構成公職人員行為失當。辯方大律師黃宇逸表示，後者的控罪元素包涵蓄意失當，控方不可以將此罪與顛覆罪「類比」，否則會影響抗辯方向。黃宇逸又指，被告在《港區國安法》生效前加入串謀，未必知道自己言行會用於刑事審訊，法庭要考慮會否對被告不公。

庭上另一焦點，在於控方引用1940年代涉及共產黨員的美國案例，以支持法庭須考慮被告案發前的言行。法官李運騰表示，判辭提到一班教師曾到莫斯科研究馬克思主義，控方不一定要以共謀者原則將證據呈堂，可以視作環境證供。李官多次追問，判辭有否明確指出各人前往莫斯科時，已經串謀推翻美國政府，控方承認判辭沒有明確的意思。審訊明（6月1日）續。

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