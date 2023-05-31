休班警涉在賭場內賭博及違口罩令　不認罪受審 (13:50)

報稱警員的被告鍾志恒（37歲），連同另4名被告，即周寶江（55歲，的士司機）、施福期（58歲）、馬浚杰（28歲，店務助理）及胡思慧（47歲，家庭主婦），同否認「在賭場內賭博」罪，控罪指他們於2022年7月23日，在新界火炭世紀工業中心一賭場內賭博。另外，5人各否認違反口罩令。

案中首被告伍碧茜（47歲，女文員）則被控同日同地干犯各一項「營辦賭場」罪，以及「營運進行受禁群組聚集的處所」罪。她早前已經認罪。

控辯雙方的承認事實指，涉案單位是在一間裝修公司辦公室內的分租單位，由伍作為租戶。案發當日警方到達工廈執行反賭博行動，晚上11時許，警方進入涉案單位，發現設有兩張電動麻將枱及鋪設隔音綿。當時鍾與周、施及胡坐於同一枱麻將枱，4人均被搜出持有籌碼。警方另發現涉案單位內有大量杯麵、樽裝水、大門鐵閘外及單位內均設有閉路電視鏡頭。