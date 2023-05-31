明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

休班警涉在賭場內賭博及違口罩令　不認罪受審 (13:50)

警方去年突擊行動搗破位於火炭工廈的賭檔，拘捕多人，其中一名休班男警和2女3男被控「在賭場內賭博」及違反口罩令等8罪，其中5人否認控罪，案件今日（31日）在沙田裁判法院開審。承認事實提及，警方闖入涉案單位後發現，涉案休班男警正與另外3名被告坐於同一張電動麻將枱，其後他被搜出管有19枚面值共逾4000元的籌碼。

報稱警員的被告鍾志恒（37歲），連同另4名被告，即周寶江（55歲，的士司機）、施福期（58歲）、馬浚杰（28歲，店務助理）及胡思慧（47歲，家庭主婦），同否認「在賭場內賭博」罪，控罪指他們於2022年7月23日，在新界火炭世紀工業中心一賭場內賭博。另外，5人各否認違反口罩令。

案中首被告伍碧茜（47歲，女文員）則被控同日同地干犯各一項「營辦賭場」罪，以及「營運進行受禁群組聚集的處所」罪。她早前已經認罪。

控辯雙方的承認事實指，涉案單位是在一間裝修公司辦公室內的分租單位，由伍作為租戶。案發當日警方到達工廈執行反賭博行動，晚上11時許，警方進入涉案單位，發現設有兩張電動麻將枱及鋪設隔音綿。當時鍾與周、施及胡坐於同一枱麻將枱，4人均被搜出持有籌碼。警方另發現涉案單位內有大量杯麵、樽裝水、大門鐵閘外及單位內均設有閉路電視鏡頭。

相關字詞﹕編輯推介 休班警 在賭場內賭博 口罩令

上 / 下一篇新聞