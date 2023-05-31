前中學教師隱瞞股東身分　建議學校委聘其公司辦工作坊　認欺詐罪候判 (13:19)

被告劉達理，32歲，基督教香港信義會宏信書院（宏信書院）前教師。案情透露，案發時被告為宏信書院的設計科教師，宏信書院的指引規定，如涉及採購及物料供應的職員得知其本人或家人與供應商或承辦商有任何關係，須盡早向法團校董會作出書面申報。

被告於2021年4月被委派在同年6月的課外活動周舉辦一個機械人工作坊，於2021年5月中，他卻提議學校舉辦一個「設計－玩具及模型工匠工作坊」，他其後向學校提交兩份報價單，並建議委聘「Wonder Hobbys. Limited」為25名學生舉辦該工作坊，報價為5萬元，較競爭對手低2000元。宏信書院批准該採購，Wonder Hobbys最終向學校收取4.8萬元，為24名學生舉辦該工作坊。

廉署接獲貪污投訴遂展開調查，發現被告案發時是Wonder Hobbys的董事和股東，持有該公司7成股份，但從來沒有向學校披露他在該公司的利益。調查亦發現，Wonder Hobbys收悉4.8萬元服務費用後，當中3萬元被轉帳至被告的個人戶口。