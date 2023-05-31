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城巴新巴7月合併　運輸署：巴士公司已承諾合併後不會加價或減班 (13:07)

城巴及新巴7月合併，原有新巴路線將會併入由城巴經營。運輸署長羅淑佩強調，巴士公司曾承諾專營權合併後票價不會上升，亦不會縮減線路。城巴營運及工程總監馮家輝則表示，合併提供契機重組路線，包括陸續優化路線及開闢新路線，但未有時間表。

至於今次車票加價低於申請幅度，城巴財務總監王世揚表示，今次調整已「塵埃落地」，未來會專注拓展巴士網絡、更新車隊及擴大乘客量，重申希望設恆常機制檢視專營巴士票價，亦表示非票務收入佔比不足一成，料短中期內不會為盈利帶來太大幫助。

城巴今日宣布，即日起會將全新品牌以貼紙形式陸續覆蓋新巴車隊的原有品牌，另將於6月9日至18日舉辦網上投票讓市民在五款新車隊塗裝中選出心儀新塗裝。

城巴新品牌形象簡化C字型箭嘴，即日起新巴車隊車頭、車身、車尾的新巴品牌將貼上新的城巴品牌，車牌將顯示新巴標誌，新巴車長亦配戴城巴頸牌及襟章，直至獲派發全新設計的城巴制服。

城巴表示，設計了5款車身塗裝，樹立全新形象，皆保留城巴的經典黃色，或以零排放轉型計劃塗裝為設計概念。市民可於6月9日至18日登入城巴網頁頭先心儀塗裝樣式，同時間亦會在中環海濱活動空間展出。首輪得票最高兩款將於6月20日至27日進行此輪投票，由城巴新巴員工作最終決定。市民最快將在下月5日在新巴及城巴路線見到五款新車身。最終票選出的塗裝將先用於新巴車隊，預計2025年完成。城巴指，將先為新巴車隊換新車身塗裝，待完成新巴後再計劃更新城巴車隊。

相關字詞﹕編輯推介 新巴 城巴 專營巴士 加價 運輸署

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