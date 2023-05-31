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救生員不足　楊潤雄：正研究從大灣區招聘可行性 (13:11)

泳季4月開始，文化體育及旅遊局長楊潤雄書面答覆立法會議員質詢時表示，康文署轄下設施在4月至5月需要1800多名救生員，6月至8月1約需2000多名，而截至5月1日近1700名救生員受聘。楊潤雄表示，正積極研究增加救生員供應的措施，探討從境外，包括從大灣區城市聘請持有相關救生資格人士成為救生員的可行性。

楊潤雄表示，因應現時已招聘到的救生員人數，康文署轄下25個公眾游泳池已全面開放、17個游泳池局部開放；3個泳池因受改建或周年維修工程需關閉，康文署仍在積極招聘本年度的季節性救生員，收到聘任合約的人員將陸續到任。他稱，康文署正就聘請外判承辦商，在指定公眾泳池提供救生員服務，進行研究及準備工作，包括選擇適合的場地、研究調配人力的情況及爭取資源等，之後將盡快嘗試聘請外判承辦商，為轄下公眾泳池提供救生服務。

楊潤雄又說，本港整體人力市場人手不足，而隨着私人發展項目、酒店和主題公園等場所的泳池數目在過去數年急增近200個，市場對救生員的需求持續上升，加上游泳屬季節性的活動，缺乏穩定性，令招聘面對相當大的挑戰和困難。他說，康文署已透過增設兩年合約期職位的全年救生員等方式，以求增加人手，正積極研究及探討其他有助增加救生員供應的措施，包括探討從境外，包括大灣區，聘請持有相關救生資格人士成為救生員的可行性。

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