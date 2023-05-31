9人涉中環「和你lunch」　6人暴動罪成還押候判　3人罪脫 (12:55)

法庭今裁定葉廸舜、黃樂文、吳栢明、羅焯勇、袁皓軒、陳憲及葉栢亨暴動罪成；6人中除陳憲外，均被裁定蒙面罪成。

法官姚勳裁決指，雖然辯方強調現場無封鎖，行人可自由出入，惟考慮暴動範圍及歷時逾3小時，任何在現場或附近的人士必然得悉此暴動正在進行，遠離該處自然不過。眾被告身處其中並逗留，他們的逃跑路線與其他示威者相近，因被前方警員包抄而突然折返，繼而躲避至逃生出口被捕。

其中個別人穿黑衫黑褲，戴着口罩，攜帶雨傘等裝備，毫無疑問不只是被困或路過的途人，反之有備而來參與暴動，藉現身壯大聲勢。而5人蒙面是意圖掩飾身分繼續參與暴動。羅焯勇另被搜出背囊內有打火機、六角匙、扳手、噴漆及內有螺絲刀的工具箱，因此其管有物品意圖損壞或摧毁財產罪罪成。吳栢明另承認無牌管有無線電通訊器具罪。

暴動罪脫為陳家裕、黃穎恩及葉栢亨。陳與黃為夫婦，審訊中均有自辯，稱當日陳打算到公司取回遺留的情侶手鐲，黃陪同，未幾看到有人奔跑於是跟隨，最終被捕。法官認為3人出現確實相當可疑，例如葉駐足在火堆前觀看，但考慮到所有片段及環境證供後，控方未能在毫無合理疑點下舉證。但葉柏亨承認無出示身分證供查閱罪，判罰款1,500元。