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被問會否制定巴士票價調整機制　運輸署長：若有機制或年年加　市民未必樂見 (12:52)

政府昨批准5間巴士公司於下月18日起加價，平均加幅由3.9%至7%。運輸署長羅淑佩表示，巴士公司要照顧員工及為市民提供優質服務，由於員工薪酬、油價上升等致經營成本提高，認為隔一段時間要調整票價合理，強調政府按數據審理加價申請，做好嚴格把關工作。至於巴士公司會否每年申請加價，她認為，巴士公司面對其他公共交通工具競爭，亦會考慮在市民心目中形象及負擔能力。

羅淑佩重申，巴士公司提出加價時，正值本港疫情最艱難時期，乘客量大跌而通關前景未明，故以較保守估算去提出較大加幅屬可理解，當局已「用盡方法」在解決巴士公司經營成本上升的同時，保障市民不會對加價太難受。她又說，會盡量協助巴士公司開拓非票務收入，紓緩要申請加價的壓力。

被問到會否參照目前港鐵調整票價的機制，羅淑佩稱，現時巴士公司調整票價亦有機制，當局考慮加價申請時會考慮一籃子因素，包括當時經濟情況、市民接受程度、員工薪酬等，又引述有評論指若有既定機制或可能會年年加價，「大家都未必最樂見」。她稱，當局會再作研究，考慮現時機制可如何「增潤」。

至於會否設罰則，令服務欠佳公司短期內不能申加價，羅淑佩回應稱，當局一向有監管巴士服務，包括班次是否準時、服務質素等，如有需要會作警告，甚至在競投新路線時調整分數。

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