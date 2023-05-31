綜援、高齡津貼等額外半個月津貼今起發放 (11:58)

政府發言人表示，在5月3日合資格領取社會保障金額的人士，以及在去年11月1日至本月3日期間提交職津申請而最終獲批的住戶，均符合資格領取一次過額外款項。單身長者綜援受助人可獲得2030至3450元額外款項，而長者家庭成員可獲1910至3163元額外款項；單身成人可獲1428至3450元額外款項，成人家庭成員可獲1025至3163元額外款項；單身兒童可獲1720至3700元額外款項，兒童家庭成員則可獲1140至3415元額外款項。

高齡津貼、長生津、普通及高額傷殘津貼受助人，分別可獲得785元、2030元、1003元及2005元額外款項。至於在職家庭津貼的一次過額外款項金額則相當於有關住戶在去年11月1日至本月3日期間，最近一次提交而最終獲批的職津申請中，獲批月份的平均每月津貼金額的一半，金額因個案而異。