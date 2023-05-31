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被問巴士公司會否很快再加價　林世雄：本港復常相信收益會有改善 (11:16)

政府昨批准5間巴士公司於下月18日起加價，平均加幅由3.9%至7%。對於各巴士公司會否很快又再提出加價，運輸及物流局長林世雄表示，需視乎各巴士公司的收益狀况，他認為本港已全面復常，旅客陸續回來，相信較前兩年情况會好很多。

林世雄今早（31日）於港台《千禧年代》表示，政府批准加價時考慮多項因素，包括巴士公司於上次加價後的營運成本、收益變動、未來預測、商業營運機構合理回報率、以及市民接受程度及負擔能力等。他說，最近兩年各巴士公司營運艱難，各巴士公司的成本架構缺乏彈性，其中員工開支佔總營運開支5至6成，油價亦佔一部分，認為各巴士公司的營運成本不可能大幅減省。

研助巴士公司增加非票務收入

林世雄表示，政府正與巴士公司研究增加非票務收入，除了現時的車身廣告，巴士車廠可增設充電裝置，巴士站亦可增設自動售賣機。他說，增設上述數項建議涉及多個部門，當局會主動與地政總署、政府產業署等相關部門協調。

立法會交通事務委員會主席陳恒鑌於同一節目表示，巴士公司現時主要依賴票務收益，建議巴士公司主動爭取增加非票務收益。他說歡迎當局與巴士公司研究在巴士車廠可增設充電裝置等以增加非票務收入，但他認為幫助有限，希望政府考慮在泊車轉乘站增設食肆及商店。

陳恒鑌表示，港鐵愈來愈完善後，巴士公司的營運空間愈來愈小，但他認為本港未來有多個新發展區，相信巴士公司的前景不會太差。

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