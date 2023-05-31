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醫管局下月初往悉尼招聘　料年底有7至8名海外醫生來港工作 (11:00)

醫管局6月2日及3日將在澳洲悉尼舉行招聘日。醫管局總行政經理（醫療職系）關慧敏說，目標是招聘越多人越好，若有合適人選會即場發出有條件招聘書。醫管局早前到英國招聘，關慧敏提到，預計今年底有約7至8位海外醫生可來港於醫管局工作，主要是剛完成實習、相對年輕的醫生，大部分家人在港，故他們想回港服務。

關慧敏今早於港台《千禧年代》中說，當局於英國發出100多張有條件招聘書，招聘團隊回港後，再有部分人士表達有意回流，涉及30多人，當局正安排面試等，若適合會發出聘書。她又說，澳洲是香港學生往海外讀醫其中一個熱門地點，雖然有關學生人數及受認可的院校數目較英國少，當局仍會把握機會盡量解說。

關慧敏說，醫管局歡迎任何專科的人才，最心儀剛畢業及完成實習的醫科生，他們回港後隨即可開展專科培訓；若專科培訓已進行一半，或已在當地工作一段時間，當局亦會提供適合的支援，吸引他們回港工作。她又說，對本港及海外醫生一視同仁，接受專科培訓的機會用「同一把尺」考慮，最注重是其個人特質、對專科的誠意。

另外，醫管局將推出「環球醫療人才匯聚計劃」，其他地區的醫護可透過1至2年的短期合約等形式，來港交流。關慧敏稱，以往亦常有海外醫生來港交流，但受疫情限制，近年較少。她認為，有關交流可以促進本港與各地醫護的知識及技能交流。

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