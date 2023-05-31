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婦女節遊行取消　聯合國委員會關注　港府：遊行集會權非不受限 (16:44)

香港婦女勞工協會原定在三八婦女節前舉行遊行爭取婦女權益，與警方會面後，遊行宣告取消。聯合國消除對婦女歧視委員會（CED AW）昨發表包括香港在內的審議結論，關注遊行未能舉行，提醒香港政府考慮到和平集會權利的至關重要性。

委員會又建議港府，在對女工會遊行等民主方式表達訴求施加限制時，應避免過份著重公眾秩序及保安理由。

聯合國消除對婦女歧視委員會又關注，本港女性在政治體制代表性不足，例如在立法會、行政會議及特首辦，女性比例合計佔18%，至今也未有女性獲委任為終審法院常任法官。委員會建議，香港應考慮設置女性參與最低門檻或平等制度，以推動參政女性的代表性。

民政及青年事務局發言人今日（31日）表示，留意到委員會欣賞中國作為締約國提交了第9次定期報告（包括香港特區的第4次報告）。發言人說，在審議結論中，委員會讚賞香港特區的相關法律修訂及歡迎增加對婦女事務委員會的資源，同時就數個範疇給予了意見及建議，香港特區政府會因應本地的情況，認真考慮並盡量積極回應。

對於委員會關注遊行集會權利，特區政府回應稱，香港市民的集會及遊行自由受到《基本法》和《香港人權法案》的充分保障，但此權利並非絕對或不受限制的，任何人行使和平集會的權利時必須遵守法律，又稱警方一直按照《公安條例》及相關法律處理公眾活動，並會就個別活動作出全面評估，以考慮是否對該公眾活動發出不反對通知書及施加相應條件。如有任何違法或暴力行為，警方有責任採取適當行動，以恢復公共安全和公共秩序。

相關字詞﹕編輯推介 婦女節 女工會 遊行 集會 言論自由 聯合國 國安

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