美國今年主辦亞太經合組織(APEC)會議,遭美國制裁的特首李家超昨表示,會議主辦方有責任發出邀請,香港會按APEC規則和習慣出席會議。美國國務院回應說,目前並未敲定亞太經合組織領導人峰會的邀請(Invitations for APEC Economic Leaders' Week have not been finalized at this time)。