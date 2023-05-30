港協修訂國歌指引　如播錯國歌體育總會主席須兩小時內通知港協 (19:26)

港協指簡報會以實體會議及線上形式同步舉行，簡介修訂的指引，港協轄下的體育總會共派出逾230名人員參與，由義務秘書長楊祖賜向體育總會說明指引重點，署理體育專員鄭青雲亦有列席。港協在新聞稿提到七項修訂，包括體育總會須在出發前往比賽前，以指引附件提供的信件範本，向主辦方提供國歌錄音的官方連結及區旗的正確規格；體育總會執委會或獲指派的領隊必須負責攜帶工具包，並交予賽事主辦方；而體育總會必須在出賽前，向領隊及隊員訓示相關指引，讓參加者能互相溝通及即時提出問題。

港協又表示，將會提供一份清單，列出體育總會根據指引必須採取的行動，體育總會須於出發前向港協提交，確認已於出發前完成的各項行動；並於賽後再次提交清單，確認已完成餘下行動。港協稱，將繼續與體育總會保持緊密溝通，並適時檢討指引相關內容。

男子冰球港隊2月在波黑作賽，主辦方賽後播國歌出錯。港協暨奧委會本月中召開董事局特別會議後，認為冰協在賽事中明顯未有遵從指引，決定向冰協發出「書面申斥」告誡；另透露港協會修訂指引，令體育總會「有規可循」。