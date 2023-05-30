中大研究指本港每5名兒童1人患中度至嚴重散光　父母遺傳成最重要因素 (17:59)

研究團隊表示，父母任何一方如有100度或以上的散光，應盡早為子女安排眼科檢查，及時發現散光，透過合適的鏡片矯正視力，以確保眼睛健康發育。

中大醫學院眼科及視覺科學學系研究團隊在2015至2020年期間，透過「香港兒童眼科計劃」收集3704名6至8歲學童及5577名成年人的數據，進行散光研究分析。結果發現，本港學童患屈光散光及角膜散光的比率較其他城市高，分別為21.9%及63.9%。

中大醫學院眼科及視覺科學學系主任兼何善衡眼科及視覺科學講座教授譚智勇表示，散光的主要成因是眼角膜弧度不規則，散光眼睛的眼角膜弧度會如欖球，光線驚角膜進入眼球後未能聚焦在單一焦點，導致影像模糊；而屈光散光是指總散光程度，角膜散光是指因為眼角膜弧度不一而形成的散光。

他說，散光可間接影響兒童的認知、語言及運動發展，兒童可佩戴合適的鏡片作治療，否則會導致俗稱「懶惰眼」的弱視，如錯過8歲前的黃金治療期，視力便有機會永久受損。

團隊又邀請了5708名學童以及其11,416名父母，調查父母患散光對子女患散光的直接影響。研究亦發現，在生理、環境和社會人口等因素當中，父母遺傳是兒童患散光的最重要風險因素。

中大醫學院眼科及視覺科學學系名譽臨床助理教授甘嘉維表示，如父母各有100度屈光散光，小朋友患上屈光散光的風險會增加62%；如父母雙方患有200度或以上（即嚴重）散光，小朋友患散光風險高2.1倍。他說，父母散光越嚴重，小朋友的散光度數平均就越深。