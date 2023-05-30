明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

大學生2019年向警員「批踭」被判囚兩個半月　裁判官稱控方隔兩年才起訴難稱合理時間　接納為減刑理由 (16:39)

2019年反修例示威浪潮期間，男大學生被指在淘大商場向警員「批踭」和企圖扔水樽。他早前被裁定1項襲警及兩項企圖阻差辦公罪成，今（30日）在東區裁判法院被判入獄兩個月兩周。裁判官接納延誤檢控構成減刑理由，指雖然同意社會案件和涉及被告數目眾多，但控方用了兩年才落案起訴，「難以稱得上為合理時間」。

被告朱永業（現年27歲、大四學生）被控於2019年9月14日，在牛頭角淘大商場內企圖阻撓在正當執行職務的警員17128及警員19622，以及襲擊在正當執行職務的警員20921。

裁判官屈麗雯判刑指，案發時有數以百計人士聚集，參與大型打鬥和襲擊，兩名涉案警員在被告面前制服示威者，他必然知悉對方正在執勤。然而他卻高舉水樽衝前，妨礙二人執法，又「批踭」令其中一人受傷，明言最終警方成功執法並非求情理由，不過接納警員傷勢不屬嚴重。

屈官續指，當時場面混亂，不同政見的人互相指罵，被告的行為有可能令氣氛更激烈，威脅警員的人身安危，即時監禁是唯一選項。屈官同時稱，警方2020年4月向律政司索取意見，去年5月才提告，花時逾兩年，並非合理拖延。被告並且已改過自身、有良好學業成績和品格，遂每罪採納3個月為量刑起點，各減刑2周，全部同期執行。

相關字詞﹕編輯推介

上 / 下一篇新聞