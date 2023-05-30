大學生2019年向警員「批踭」被判囚兩個半月　裁判官稱控方隔兩年才起訴難稱合理時間　接納為減刑理由 (16:39)

被告朱永業（現年27歲、大四學生）被控於2019年9月14日，在牛頭角淘大商場內企圖阻撓在正當執行職務的警員17128及警員19622，以及襲擊在正當執行職務的警員20921。

裁判官屈麗雯判刑指，案發時有數以百計人士聚集，參與大型打鬥和襲擊，兩名涉案警員在被告面前制服示威者，他必然知悉對方正在執勤。然而他卻高舉水樽衝前，妨礙二人執法，又「批踭」令其中一人受傷，明言最終警方成功執法並非求情理由，不過接納警員傷勢不屬嚴重。

屈官續指，當時場面混亂，不同政見的人互相指罵，被告的行為有可能令氣氛更激烈，威脅警員的人身安危，即時監禁是唯一選項。屈官同時稱，警方2020年4月向律政司索取意見，去年5月才提告，花時逾兩年，並非合理拖延。被告並且已改過自身、有良好學業成績和品格，遂每罪採納3個月為量刑起點，各減刑2周，全部同期執行。