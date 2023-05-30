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5間巴士公司加價3.9%至7%　下月18日生效 (16:16)

行政長官會同行政會議今日（30日）審議了專營巴士營辦商的加價申請，扣除隧道費基金後，5個巴士專營權獲批加價3.9%至7%。加價6月18日實施。

其中，九巴未扣隧道費基金前加幅為5.5%，扣除後整體實際加權平均加幅3.9%。

龍運未扣隧道費基金前加幅為4.5%，扣除隧道費基金後整體實際加權平均加幅4.2%；

城巴（香港島及過海巴士網絡專營權）及新巴未扣隧道費基金前加幅為6.2%，扣除後整體實際加權平均加幅4.9%。

城巴（機場及北大嶼山巴士網絡專營權）未扣隧道費基金前加幅為6.4%，扣除後整體實際加權平均加幅4.2%。

加幅最大的是嶼巴，整體加權平均加幅7.0%上調。

運輸及物流局長林世雄表示，約87%的乘客每程須多付的車費不超過0.5元，而近乎全部乘客每程須多付的車費都不超過1元，形容加幅維持在比較溫和的水平，認為市民可負擔加幅。

林世雄表示，知道各巴士公司加價不會受歡迎，但各巴士公司需要額外財政資源以維持優質的服務、改善財政狀況及改善巴士服務，例如改善乘客設施及安全設備、轉型至零排放巴士車隊、以及改善員工的薪酬待遇及工作環境。

林世雄稱，政府一直用極為審慎態度處理加價申請，處理申請時主要有三大考量，包括參考最新的巴士乘客量數據，對巴士公司財務狀況已作出最新的估算及預測、洪水橋／厦村、觀塘安達臣道等新發展區帶來額外的服務需求、以及隧道基金的紓緩作用。

林世雄表示，政府鼓勵及協助巴士公司採取多管齊下的方式開源節流，會與巴士公司研究能否在巴士站安裝集運箱及放置充電設施等，增加非票務收入。

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