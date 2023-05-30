颱風瑪娃影響　空氣質素健康指數風險級別或至嚴重水平 (14:24)

環保署指，受颱風瑪娃的外圍下沉氣流影響，本港今日天氣酷熱及晴朗，輕微至和緩西至西北風帶來一股較高區域背景污染水平的氣流，不利污染物擴散。充沛的陽光助長光化煙霧活動，令臭氧及微細懸浮粒子在珠江三角洲區域內迅速形成，而較高的臭氧水平亦會加速二氧化氮的形成。

根據天文台預測，颱風瑪娃將在未來一兩日逐漸轉向偏北方向緩慢移動，在台灣以東海域徘徊。環保署預料，空氣污染水平在低壓槽為本港帶來幾陣驟雨之前，仍會維持在比平常較高水平。

環保署提醒，當健康風險級別達到甚高或嚴重水平時，兒童、長者及心臟病或呼吸系統疾病患者應盡量減少或避免體力消耗及戶外活動，一般市民應減少或盡量減少戶外體力消耗，以及減少在戶外逗留的時間，特別在交通繁忙的地方，任何人如有疑問或感到不適，應盡快諮詢醫護意見。

環保署亦提醒，當空氣質素健康指數處於甚高水平時，從事體力勞動戶外工作僱員的僱主應評估戶外工作風險，採取適當預防措施保障僱員健康，例如減少戶外體力消耗及在戶外逗留的時間，特別在交通繁忙的地方。