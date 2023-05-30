黎智英國安案審期料增至80日　控方將傳召6名關鍵證人及兩名專家證人　講述制裁法律效力等 (13:34)

黎智英今沒有出庭，由資深大律師彭耀鴻代表。審訊將於今年9月開始，律政司副刑事檢控專員周天行甫開庭指，原訂的40日審期太保守，預料控方需時65日處理證供。控方透露，屆時將傳召6名關鍵證人（key witness），各人證供約需5至10天；控方另應辯方要求傳召18名證人。法官李運騰遂指，除了聽取證供，法庭要額外預留時間予雙方準備書面陳辭，意味審期約為80天。

控方透露，近期呈上兩名專家證人的新證供，其中一人講述社交媒體運作，另一人講述制裁的法律影響。辯方遂關注，本案原定去年開審，輾轉下延至今年9月開審；根據另一宗案件的經驗，辯方擔心控方中途「搬龍門」。法官李運騰表示，控方近期在另案呈交新證據，如果辯方有爭議，可以告知法庭。辯方一度要求控方確認不會呈交新證據，法官杜麗冰指刑事案件或出現無法預料的事，各方難以作出承諾。

辯方表示，屆時只會盤問部分控方證人，另就煽動刊物罪提出憲法爭議。杜官提及，本案控辯雙方的法律團隊亦有參與「35+」初選案，不肯定初選案何時審結，法庭仍希望本案按計劃在9月開審，情况猶如「在隧道盡頭看到曙光」。經商討後，法官押後至8月18日在高院進行審前覆核，惟正式審訊將在西九龍法院進行。