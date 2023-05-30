涉串謀傀儡代理向保險公司申逾96萬佣金及獎金　兩保險代理遭廉署起訴 (12:45)

兩名被告分別為39歲保險代理江鎮銘，及38歲保險代理邱麗妍，涉嫌於2019年5月至2020年8月期間，串謀該名傀儡保險代理及其他人，知道或有合理理由相信該筆逾96萬元的佣金及獎金，全部或部分、直接或間接代表從可公訴罪行的得益而仍處理它。

廉署指，二人案發時在另一保險公司任職保險代理，涉嫌於2019年5月安排江鎮銘一名朋友加入安達人壽保險有限公司充當傀儡保險代理。安達其後收到13份保單申請，並向該名被列為經手代理人的傀儡保險代理發放佣金及獎金逾96萬元。廉署調查發現，該名傀儡保險代理並非該些保單的經手代理人，他應兩名被告要求將上述所得佣金及獎金中約84萬元轉帳至兩名被告持有的銀行戶口，並保留逾12萬元作報酬。

涉案的45歲傀儡保險代理歐陽宇煥，早前承認一項串謀處理犯罪得益罪名，案件押後至9月18日再提訊。