深水埗警區打擊搵快錢罪行　拘24人涉160萬 (18:17)

深水埗警區刑事部總督察謝于毅表示，社會經濟隨疫情結束復常，惟本港盜竊案數字急升，導致整體罪案數字有上升趨勢。深水埗警區於本月4日至上周四（25日）展開拘捕行動，被捕人中兩人為越南藉，其餘是本地人，他們共涉42宗案件，包括12宗爆竊、14宗雜項盜竊、9宗車內盜竊及5宗店舖盜竊。

謝于毅提到，警方留意到本港發生多宗針對食肆爆竊案，賊人趁食肆開舖前會進內偷取現金及員工財物，包括手提電話等，鎖定一名60歲男子，於上周一（22日）作出拘捕。另外，謝于毅稱車內盜竊亦為是次行動重點打擊罪行，警方拘捕50歲越南藉男子及48歲本地男子，他們專門趁貨車司機送貨時忘記關上車門，入車內盜去其財物，兩人涉8宗同類案件，被捕人已被被落案起訴。

深水埗警區助理警民關係主任藍雪督察呼籲，市民及職業司機停泊車輛時疑鎖好門窗，同時盡量安裝車輛防盜系統及車內攝影機，防止賊人有機可乘。另外，店舖宜安裝堅固閘門及鎖具，避免於店內存放大量現金。警方指會繼續與物業管理等各持份者合作，防止搵快錢罪行。