聽障男涉襲警重審後脫罪　警員案發後稱「對故仔」官形容令人不安 (17:58)

控罪指，被告羅鎮傑於2019年9月15日港鐵銅鑼灣站C出口外，襲擊前高級警司區永樑。

辯方在審訊中反對被告的招認呈堂，指涉誘導和不公。裁判官鄧少雄就此裁決指，被告案發時有肋骨骨折和移位，不論他是否被合適武力制服抑或非法毆打，以及警員劉志威是否知悉其身體情況，亦無迫切性替他錄取警誡口供。鄧官稱較合適做法是留待手語傳譯員到場，遂裁定其口供非公平地錄取，將其剔除。

鄧官續指，根據控方案情，被告曾向劉説：「我一時衝動先會打警察，阿sir對唔住，畀次機會我。」然而如何構成「毆打」、「襲擊」等，法律上均是較複雜的概念，無相關訓練的「門外漢」未必能輕易掌握。被告案發時只是19歲的學生，加上事出突然、情況混亂，被告「非常不可能地」會搶奪噴劑，且說成「打警察」，故亦不接納此方面證供。

鄧官又提到，現場片段拍攝到其中一名警員在事發不久的港鐵站內，對鏡頭表示「我同阿sir（受襲警司）對埋故仔先」。鄧官稱現場只有警方，不論該警員只是態度輕率，無好好挑選用字，或事件另有別情，以當時環境而言，「都是令人不安」。鄧官裁定控方未能舉證至毫無合理疑點，被告罪脫。辯方並申請訟費，將向法庭作書面陳辭。