紅磡及灣仔設棋局騙長者近萬元 警拘三名持雙程證男子並起祈福黨衣物 (15:52)

警方昨早（29日）在旺角區及落馬洲口岸以涉嫌「串謀詐騙」、「扒竊」及「搶掠」等罪拘捕3名年齡介乎49至65歲的男子，被捕人持雙程證留港，他們涉嫌於本月擺放象棋殘局，趁機盜去或搶去至少兩名長者財物，涉港幣9400元，檢獲懷疑涉案的象棋、犯案時疑犯所穿着的衣物以及現金約3萬元。

灣仔警區重案組第一隊主管高級督察陳敬樂表示，警方於上周三及周五，接獲兩宗分別發生在灣仔區及紅磡區的街頭棋局騙案。該犯案團伙一行四人，其中一人於街頭擺放象棋殘局，邀請長者進行對弈，其餘三人則扮演旁觀者，以挑釁等方式刺激事主入局，並作出高額投注，取出貴重物品作抵押。涉案事主分別在專注棋局時被「旁觀者」扒走身上現金，以及在準備從銀包取錢時被對方直接將銀包現金搶走，事主追逐無果後報案。

經翻查閉路電視，警方發現兩宗案件涉同一團伙，於是鎖定疑犯身份及其位於旺角的匿藏地點，遂展開拘捕行動。另外，警方亦於其旺角賓館房間內起回大量用於祈福黨的犯案道具，包括道士服裝、算命海報、超過兩百個護身符及佛搖鈴。警方指涉案團伙自今年2月起活躍於本港各區，他們除涉棋局騙案，亦會假扮和尚及道士，向長者埋手，指協助他們祈福及算命，甚至出售護身符，相關價格由數百元至數千元不等，騙取受害人財產。

警方留意到傳統街頭騙案，包括祈福黨、寶藥黨及借錢黨有死灰復燃跡象，提醒市民小心；強調如發現家人及自己曾遇街頭騙案團伙，可報警求助。警方指案件仍在調查，不排除有更多人被捕。