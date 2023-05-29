初選案｜控方首稱各被告串謀行為始於國安法生效前　官質疑不公 (12:18)

控方陳辭時首先重申，國安法控罪不設追溯力，但在控罪日期開始前，即國安法生效前的行為，可能與控罪相關。控方主張各被告的串謀行為始於2020年1月，戴耀廷與區諾軒商討初選計劃，當時案中的共同目的早已產生，即進入立法會無差別否決財政預算案，以迫使政府落實五大訴求，而這已足以構成公職人員行為失當。各人的串謀最終推展至本案控罪日期，2020年6月30日起的串謀行為，故被告在2020年6月30日、國安法生效前的言行，可用於佐證被告串謀煽動顛覆國家政權。

法官陳慶偉舉例指，假設3名主審法官稱要推翻某政權，在提出當刻並不違法，而3人在50年後實施顛覆行為，控方是否可追究3人50年前的言行。控方確認上述言行可佐證3人一直有共同目的，最終推展至違法行為。陳笑言「那我們這輩子可要慎言了」，被告欄此時傳出訕笑聲。

法官李運騰則指出，這是控方首次提出被告的行為在國安法生效前已違法，質疑控方為何沒在開案陳辭時申明立場，又重提自己自開審首日已要求控方釐清對「共謀者」原則的立場，「為何我們要等50多天，才知道你有這條退路（fallback position）？」控方則澄清，不會加控公職人員失當控罪，只是為了爭論「共謀者」原則而提出各被告在國安法生效前已違法。