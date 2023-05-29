明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

本港去年有15日氣溫達極端程度　天文台料今年大機會達最高氣溫紀錄首10位 (10:58)

天文台上周五（26日）起加強酷熱天氣警告服務，當酷熱天氣警告生效，氣溫又達極端程度，即攝氏35度或以上時，天文台會透過流動應用程式及網站發出特別天氣提示，提醒公眾注意極端酷熱天氣，並採取相應的措施。天文台高級科學主任楊漢賢表示，去年共有52日酷熱天氣，其中15日更達到極端程度，是有記錄以來最高。他指，隨著氣候持續暖化，預計今年全年的平均氣溫偏高，較大機會達最高氣溫紀錄首10位。

楊漢賢今早（29日）於港台《千禧年代》表示，現時熱帶氣旋瑪娃外圍下沉氣流影響，預料華南沿岸未來幾日的天氣會持續酷熱，早上氣溫有可能達至極端程度，展望未來數日的氣溫會繼續酷熱，特別是明日（30日）及後日（31日），本港市區氣溫或達34度或以上，新界有機會高兩三度，呼籲市民應提高警惕，做好防暑措施。

長者安居協會資訊科技研發總監袁民光於同一節目表示，不是所有長者都有用智能電話，當天文台發出極端提示時，呼籲家人關注家中長者，協會亦會發出「愛心提提你」的語音提示提醒長者，如長者感到不適，可按平安鐘求助。

勞工界立法會議員周小松亦於同一節目表示，勞工處《預防工作時中暑指引》是一個好開始， 但他認為指引未必能夠完全反映個別工作熱壓力的情況，例如停機坪及沒有空調的廚房。他說，曾建議勞工處當天文台發出酷熱天氣極端提示時，直接發出紅色工作暑熱警告；氣溫達38度時便直接發出黑色工作暑熱警告。他又認為，勞工處早前表示約兩年後才檢討指引太耐，建議在一個暑期後便檢討。

相關字詞﹕編輯推介 天文台 酷熱天氣 袁民光 周小松 預防工作時中暑指引

上 / 下一篇新聞