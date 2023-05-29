本港去年有15日氣溫達極端程度　天文台料今年大機會達最高氣溫紀錄首10位 (10:58)

楊漢賢今早（29日）於港台《千禧年代》表示，現時熱帶氣旋瑪娃外圍下沉氣流影響，預料華南沿岸未來幾日的天氣會持續酷熱，早上氣溫有可能達至極端程度，展望未來數日的氣溫會繼續酷熱，特別是明日（30日）及後日（31日），本港市區氣溫或達34度或以上，新界有機會高兩三度，呼籲市民應提高警惕，做好防暑措施。

長者安居協會資訊科技研發總監袁民光於同一節目表示，不是所有長者都有用智能電話，當天文台發出極端提示時，呼籲家人關注家中長者，協會亦會發出「愛心提提你」的語音提示提醒長者，如長者感到不適，可按平安鐘求助。

勞工界立法會議員周小松亦於同一節目表示，勞工處《預防工作時中暑指引》是一個好開始， 但他認為指引未必能夠完全反映個別工作熱壓力的情況，例如停機坪及沒有空調的廚房。他說，曾建議勞工處當天文台發出酷熱天氣極端提示時，直接發出紅色工作暑熱警告；氣溫達38度時便直接發出黑色工作暑熱警告。他又認為，勞工處早前表示約兩年後才檢討指引太耐，建議在一個暑期後便檢討。