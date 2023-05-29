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日出康城單位疑遭拆去部分主力牆　學者：還原有困難 (10:48)

將軍澳日出康城首都一個住宅單位懷疑裝修期間拆去部分牆身，事後有睇樓網站拍攝該單位並將片段上網，有網民指片段所見圖則被改動的牆壁疑是主力牆。香港大學土木工程師副教授蘇啟亮今日（29日）表示，按照網上資料，涉事單位應該是在部分主力牆開了洞，且開洞的面積不少，接近三分之一幅主力牆，但應該不是將整幅主力牆拆掉。

蘇啟亮接受商台《在晴朗的一天出發》訪問時，形容事件「幾奇怪」，因裝修師傅拆牆時會發現牆身特別厚、特別硬，且牆身內有很多鋼筋，沒有理由不知道是主力牆，但仍繼續拆。

蘇啟亮解釋，主力牆承受大廈本身重量和風荷載，即打風時承受風力及大廈重量，有結構需要，例如在中層的單位，主力牆要承受上層所有重量，如果單位內整幅主力牆被拆掉，即使只是大廈內其中一個單位如是，仍有倒塌風險。

他又說，要還原拆掉的主力牆較困難，因為要使用相同的品質的石屎，因為大廈已經建成，要將石屎運送到相關樓層，以及要驗收石屎等，都不容易。此外，由於主力牆內鋼筋被切割，要接駁有困難，雖然或可用螺絲或燒焊等方式重新接駁鋼筋，但要視乎鋼筋被切斷的位置等，有可能影響上下樓層。

蘇啟亮表示，原則上應不要改動主力牆，除非經過設計、入則後獲批，否則非常危險。不過，他說高層建築接近天台位置的主力牆有預留足夠承載力，若經過設計，有可能獲批改動主力牆，但要視乎拆卸的範圍有多大。

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