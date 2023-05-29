測量師稱現為檢討7年樓齡補償適合時機　可提高重建項目可行性 (10:54)

不過，劉振江亦指出，近年重建項目推展較順利，很大原因是在「同區7年樓齡」收購價下，業主容易搬遷，故市建局檢討方案時要顧及市場現實，考慮收購價能否吸引業主。至於是否要考慮以樓宇修復程度計算收購價，劉振江認為有關方案要經深思熟慮，要考慮如何定義維修保養質素。

議員：每個方案都值得探討

市建局前非執行董事、立法會議員陳家珮於同一節目指出，卸任前已聽到市建局內就財政狀况的討論，擔心近年難開展大型項目。她認為，當初訂立同區7年樓齡作計算的基礎，亦有聲音質疑會否間接推高樓價，相信今次韋志成提出檢討的講法，是非常初步，用作引起社會更多討論；若決定作更改，亦須經立法會詳細及謹慎審議。

陳家珮認為，每個方案都值得探討，但不排除更改收購價計算基礎後，會減慢市區重建步伐，但亦相信可以令市民關注樓宇保養問題，提高相關意識。