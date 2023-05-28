NGO為殘障家庭配對大學生義工　支援健全子女成長及親子溝通　8月招募新一期參加者 (17:14)

立法會議員狄志遠表示，現時社會福利對殘障家長及其健全子女的支援不足，該計劃可填補服務空隙，以及累積殘障人士及其照顧者的倡議經驗。

平機會主席朱敏健認為，殘障人士或因為支援不足而影響健全子女的成長，令他們無法得到平等的教育和個人發展機會，相信該計劃有助促進社會消除對殘障家庭的歧視。

計劃為因失明、失聰、肢體殘障或精神健康狀況，而在履行親職時有困難的父母，配對大專生志願者作「聰明使者」，為他們的健全子女提供學業和成長指導等。共融網絡早前委託香港都會大學人文社會科學院公共及社會政策研究中心進行成效評估，邀請參與家長、子女和「聰明使者」填寫問卷，並透過個案訪問收集意見。結果顯示，家長自評與「聰明使者」有良好關係，並學到親子溝通技巧，亦與子女更親近，整體生活質素和心理質素都顯著提升。受訪的健全子女認為過程中學會與人相處，自信及自尊心有所提升，亦認識更多朋友。