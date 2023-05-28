李家超要求警查撤捐贈器官登記升　盧寵茂：針對造謠及作假者 (12:54)

至於本港與內地就恆常器官移植互助機制的進展，盧寵茂於無綫節目《講清講楚》說，現時的樽頸位在於運送流程、用什麼交通工具運送、由哪一方安排以及付費等。他指，上次4個月大的香港女嬰芷希成功移植來自內地的心臟，內地有關部門沒有要求本港支付任何費用，而全世界一般標準都是受贈一方支付手術、運輸、儲存器官的器材及藥水等費用。他認為，恆常化後支出並不是太大問題，相信社會上很多善長人翁願意支持。

盧寵茂指，本港過去20年只有兩個肝臟因找不到合適捐贈的病人，而要跨境轉贈至鄰近地方，而內地每年有約1000個類似情況，認為本港受益的機會大於捐出。他指，恆常後，若內地有捐贈器官來港，仍要經人體器官移植委員會及醫管局審批，以確保器官沒有買賣成份。被問及會否為名冊增法律效力及預設默許捐贈，盧寵茂指從醫學角度來說有保留，指器官捐贈是祟高理念，不希望違反家屬意願。他指，名冊是一好安排讓市民顯示愛心，但不幸地有少數人別有用心想破壞系統。

另外，盧寵茂今日（28日）早上出席一個活動後表示，名冊的登記或取消絕對出於市民的自願，警方所有調查工作都是針對可能造謠及作假的人士，強調恆常器官移植互助機制不會影響兩地各自現有的器官捐贈分配制度，呼籲市民繼續支持中央器官捐贈登記名冊。

盧寵茂表示，恆常器官移植互助機制只涉及第二層分配，不會改變本港現有的器官移植制度，亦不會改變病人輪候移植器官的優次，繼續維持「港器官港用」。他指，當本港捐贈者的器官無法配對合適病人時，才會動用恆常器官移植互助機制，而捐贈及受贈均不設任何先決條件，以避免利益衝突及歧視。

盧寵茂又說，市民對恆常器官移植互助機制或因網上不實言論而存有誤解，當局會盡力解説識破謊言，強調不會因謠言而退縮，會繼續令市民明白國家的器官移植今非昔比，達到國際水平。