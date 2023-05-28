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陳肇始：政府准另類吸煙經香港聯運轉運　情况不理想 (11:24)

本港現時吸煙率為9.5%，政府目標在2025年將吸煙率降至7.8%。前食物及衛生局長、港大基層醫療健康教研中心總監陳肇始認為，本港全面禁止電子煙和加熱煙的過程崎嶇，政府建議把以海空和陸空方式、經香港聯運轉運的另類吸煙產品納入豁免範圍的情况不理想。

陳肇始於商台《政好星期天》表示，要降低吸煙率，其中一個方向是防止青少年吸煙，並要減少現有煙民數量，建議可從規管吸煙環境入手，例如增加煙稅、擴大非吸煙區範圍，減低吸煙意欲。她又重申，部分國家會執行「無煙新世代」的措施，禁止某個年份後出生的青少年購買煙，或禁止店舖展示煙草產品。

她又提到，目前正進行一個有關學童吸入二手煙情况的研究，引述有研究發現有三分一受訪兒童會在家中吸入二手煙，認為情况嚴重。

港大護理學教授王文炳說，現時整體戒煙成功率約為3成，當中主動戒煙人士成功率會較高；若是在落區推廣時，被說服戒煙的人士，他們戒煙成功率僅約1成。他提到，會透過WhatsApp熱線聊天機械人，向煙民提供戒煙資訊。

另外，政府去年12月推出《基層醫療健康藍圖》，陳肇始認為，健康教育很重要，政府要在基層醫療投放資源，令更多市民學會預防不同疾病、照顧好自己，長遠減少使用第二及第三層醫療服務。

相關字詞﹕編輯推介 陳肇始 吸煙 戒煙 基層醫療

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