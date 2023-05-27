公民黨通過清盤解散　梁家傑：已走了應行的路 來到終點 (16:20)

公民黨今午在黨總部舉行特別會員大會，多名黨員出席，包括立法會前議員余若薇、吳靄儀、陳家洛及大律師查錫我等。梁家傑表示，今日特別會員大會共31名黨員出席，以30票贊成、1人棄權通過，將根據公司法進行自願清盤程序。他透露黨內尚有5位數字的資產，完成清盤程序後將全數捐予慈善機構。

梁家傑在主席報告表示，公民黨成立於本港政制爭議的爆發點，一直決心捍衛民主法治，守護港人權益，遇上民主運動低谷期，公民黨在政治議題外與港人一同經歷低潮，在困境中互相支持。「過往16年就算未夠行到頂峰，公民黨已走了應行的路，來到屬於這民主派政黨的終點。」梁家傑又說，從歷史可見世事變幻無常，「望香港人抱着樂觀的心活好當下，期待明天。」

公民黨於2006年成立，前身是基本法45條關注組，創黨成員大多為專業人士，包括關信基、余若薇、梁家傑、吳靄儀、湯家驊、張超雄、毛孟靜等。公民黨創黨之初表明以執政為目標，高峰時在立法會有6席，曾與民主黨並列立法會民主派第一大黨。不過，《港區國安法》實施後公民黨備受壓力，其後漸趨低調，甚少回應時政或舉行公開活動。立法會前議員楊岳橋、郭家麒、譚文豪及前區議員李予信2021年因民主派初選案被起訴後退黨，並發表公開信呼籲解散公民黨，形容「已經完成了歷史任務」。