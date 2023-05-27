甯漢豪：填海可提高政府話語權　政府初心是努力增加土地供應 (13:06)

甯漢豪表示，相信所有地方的造地工程皆會引發爭議，但強調政府的目標及初心是努力增加土地供應，回應民生訴求，若填海造地可增加土地供應、加強基建、推動舊區重建，會努力推動。至於社會關注的環保及融資議題，政府會適時公布方案，釋除疑慮。她又表示，不少反對人士會舉例其他地區的填海工程並不成功，但本港填海歷史並未出現爛尾，又說過去10年工務工程項目「打匀嚟計」並未超支。

甯亦重申，不會先發展北部都會區再發展人工島，指香港到2048年需要6000公頃土地，而人工島的1000公頃非常重要，不能隨便放棄，表示政府會按照負擔能力，分階段推進工程。

會有制度規管新田科技園直接批地

另外，新田科技城有300公頃屬創科用地，發展局擬棌取直接批地或有限制的投標方式撥地。甯漢豪今日強調，香港發展創科中心要有突破思維，不能只按價高者得方式批地，直接批地並非新鮮事，過往科技園、機場、貨櫃碼頭、山頂纜車的凌霄閣等皆是直接批地。她指出，亦會有制度規管直接批地，包括經行政長官會同行政會議審批，並向立法會遞交正式文件等，強調做法具透明度。

她亦重申，會列明附帶條件，除規定發展創科及不可轉賣等基本條款外，會考慮將產量、經濟效益、培養人才等指標列入協議條款，並會定期按照相關指標檢視及監察。至於是否已有目標龍頭企業有意落戶，甯漢豪則透露，創新科技及工業局長孫東及招商引資部門在接觸相關企業，當局亦在研究引入的創科行業類型，期望在今年底有初步方向。