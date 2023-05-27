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長洲搶包山決賽｜鍾玉川成新「包山王」 黃嘉欣榮膺「包山后中后」 (00:48)

男女健兒們於鑼鼓聲響後，迅即快速向上爬爭奪包山頂最高分的仿真平安包。闊別3年的長洲太平清醮壓軸項目搶包山比賽今日凌晨零時舉行，最終由鍾玉川首度奪冠，成為新一屆「包山王」，擊敗九屆「包山王」得主、上屆男子組冠軍郭嘉明。原屬賽事大熱門的郭嘉明，因無法於指定時限前返回地面，成績遭取消。女子組冠軍則由五屆冠軍黃嘉欣奪得，她同時榮膺「包山后中后」；而上屆女子組冠軍龔子珊無緣衛冕。至於取得最多平安包的黎偉浚則奪得「代代平安獎」。

鍾玉川形容奪冠靠運氣，賽前無預料這個結果，若來年成功入圍會繼續參賽。他指自己對「防墜扣」很陌生，亦沒攀石經驗，加上「解扣」很費體力，故認為最大秘訣是「安全著地」。

黃嘉欣則形容「鬆了一口氣」，認為對手實力都很強，故感到有壓力，而自己有嘗試完成賽事，亦特意穿長褲，避免「防墜扣」夾著大腿的肉。被問到下屆會否再參賽，她稱參賽需要很大心力，期望未來可培訓其他運動員。

至於郭嘉明則認為，個人能力上無問題，惟承認技術上失手，即使有預留足夠時間著地，由於對「防墜扣」陌生和不習慣，在賽事「不順暢」時對賽果早有心理準備。他認為自己曾經「有贏過、有輸過，參與已經贏了」，希望來年可一雪前恥。

今屆決賽在北帝廟遊樂場足球場舉行，其中開幕典禮於昨晚11時半舉行，文體旅遊局長楊潤雄及康文署長劉明光擔任點睛儀式的主禮嘉賓。賽事隨即於今日凌晨零時展開，男女子兩組同時作賽，各人在3分鐘時限及賽道內摘取仿真平安包，不同範圍的平安包代表的分數各異，總分數最高者勝出。男子組亞軍和季軍分別由葉建文和黃志傑包辦；而女子組則只設冠軍。

比賽現場可容納約1400人觀賞，大會昨晚10時許派發入場券，大批市民及遊客在場排隊輪候。有排頭位的市民指出，以往9屆都有入場觀賞搶包山，特意提早15小時排隊，入場支持9屆包山王郭嘉明。有9歲小朋友與家人入場，指搶包山停辦3年，今年再次入場欣賞搶包山感高興；亦有市民認為，今年比賽的人流較以往少，氣氛亦比過去略為遜色。

相關字詞﹕搶包山；太平清醮

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