黃耀明原獲租場開演唱會 突遭會展彈票拒租場 (00:06)

黃耀明今晚在社交網站上載會展向他發出的信件，表示會展未能繼續處理訂場協議及提供場地，並退回場地訂金，理由是未能處理（we are not in a position to proceed）。

黃耀明表示，今年1月獲會展通知成功申請場地，並就舞台位置、設立「搖滾區」等演唱會細節與會展商討，前日（25日）會展突然通知須取消訂場，惟沒有解釋原因。他批評，會展管理層欠市民一個公開解釋，質疑為何剝奪他為其他市民演出的權利。他說原本批出申請的會展人員或面對壓力，又稱演唱會團隊已有準備演出隨時有機會被煞停，收到通知時團隊反應平靜，目前仍在思考下一步行動。

黃耀明一直積極參與社會運動，2019年多次參與反修例示威，之後亦曾成功舉行演唱會。2021年12月，他以組合「達明一派」在灣仔伊利沙伯體育館舉行一連6場演唱會。不過，黃耀明指，自該次演出後，他繼續每月申請不同的場地，但都申請失敗。

部分曾參與反修例示威的歌手近年舉行演唱會時曾被取消訂場，其中歌手何韻詩原訂前年9月在香港藝術中心壽臣劇院舉行演唱會，惟演出前香港藝術中心以違反場地租約為由取消訂場。