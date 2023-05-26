警拘四本地男涉販毒 檢獲市值6.5億元可卡因大麻花 (17:32)

鑑於近期南美國家古柯葉產量有持續上升趨勢，令製造可卡因成本減低，針對可能有更多可卡因毒品因價格下降而流入本地風險，毒品調查科加強情報蒐集和監察，鎖定一個販毒集團，過去3天採取行動。

警方周三晚上在觀塘巧明街工廈截停從分租單位步出的32歲姓蘇男子，在單位發現120斤懷疑可卡因，其後凌晨再截查偉業街工廈兩名男子，發現單位有大量利用急凍魚類貨品作掩飾的毒品，大麻花共重91公斤。

警員其後到荔枝角、葵涌、土瓜灣和紅磡突擊搜查4個由同一販毒集團操控的迷你倉，檢獲472公斤懷疑可卡因。警方周四下午再在落馬洲支綫口岸拘捕32歲姓莊男子，涉協助租用單位貯存毒品。

毒品調查科總督察湛耀光相信集團試圖利用強烈魚腥味掩蓋大麻氣味 ，透過合法貨運途徑魚目混珠，將毒品由海外運來港。他說販毒集團利誘不同人擔當不同角色，包括租用倉庫儲存和運送毒品，從不同倉庫轉移毒品，利用細微分工方法，切割各成員參與程度，增加執法難度。

毒品調查科高級警司陳江明形容販毒集團利用「狡兔三窟」 形式，不計成本和時間，不斷租用不同地方作毒品倉庫分散風險，囤積大量毒品，有彈性地將毒品逐批分銷。他相信因為可卡因價格下降，吸引本地犯罪集團把握機會囤積大量可卡因以便供應本地市場。警方正追捕販毒集團背後成員。