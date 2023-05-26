太平清醮活動復辦居民稱興奮　長洲老字號餅店指平安包訂單數以千計 (15:15)

因新冠疫情停辦三年的長洲太平清醮飄色巡遊及搶包山比賽今日復辦，大批市民前往長洲。售賣「平安包」老字號「康蘭餅店」，馮姓職員形容「出都出唔切」，稱早有不少熟客預訂平安包，訂單是數以千計，故今年增聘約10名兼職師傅「趕工製作」，今早主力是應付熟客訂單，亦有不少市民和遊客光顧「買個平安」，以黑芝麻口味最受歡迎。她估計，由於今年是新冠疫情後首次復辦太平清醮，故吸引了不少人流，會把握飄色巡遊封路的時間，著師傅加快製作產品讓更多市民品嘗傳統風味。
本身是長洲原居民的梁太形容心情興奮，透露兒子在新冠疫情初期出世，故今年是首年一家三口慶祝太平清醮，而在屯門工作和居住的丈夫亦趁著假期前來感受氣氛，包括食平安包及觀賞飄色巡遊等。她指疫情期間市民都要「困在家中」，對於疫後首年復辦感到很開心，相信不論是原居民或遊客都能一同感受熱鬧，期望大家都身體健康，「疫情遠離世界」。
在碼頭附近經營雜貨店的鄭太，形容今年的市况「旺丁不旺財」，估計由於天氣炎熱，遊客逛街購買意欲不高；又相信有不少人趁假期外遊，故人流不復疫情前的水平。經營了近二十年的她透露，疫情前以售賣平安包紀念品為主，形容疫情前收入是以「倍數」計算；惟疫情期間無奈轉型為雜貨舖維生，而今早的生意只是維持與平常周日般的程度，遊客主要購買帽子、雨傘和風扇等防曬降溫產品。
新渡輪表示，今日早上八時至中午十二時，由中環前往長洲有約1.1萬人次；而截至中午入長洲航班人次較疫情升1.5倍，但比疫前少9%。