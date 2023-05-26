太平清醮活動復辦居民稱興奮　長洲老字號餅店指平安包訂單數以千計 (15:15)

本身是長洲原居民的梁太形容心情興奮，透露兒子在新冠疫情初期出世，故今年是首年一家三口慶祝太平清醮，而在屯門工作和居住的丈夫亦趁著假期前來感受氣氛，包括食平安包及觀賞飄色巡遊等。她指疫情期間市民都要「困在家中」，對於疫後首年復辦感到很開心，相信不論是原居民或遊客都能一同感受熱鬧，期望大家都身體健康，「疫情遠離世界」。

在碼頭附近經營雜貨店的鄭太，形容今年的市况「旺丁不旺財」，估計由於天氣炎熱，遊客逛街購買意欲不高；又相信有不少人趁假期外遊，故人流不復疫情前的水平。經營了近二十年的她透露，疫情前以售賣平安包紀念品為主，形容疫情前收入是以「倍數」計算；惟疫情期間無奈轉型為雜貨舖維生，而今早的生意只是維持與平常周日般的程度，遊客主要購買帽子、雨傘和風扇等防曬降溫產品。

新渡輪表示，今日早上八時至中午十二時，由中環前往長洲有約1.1萬人次；而截至中午入長洲航班人次較疫情升1.5倍，但比疫前少9%。