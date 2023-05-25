警方一連兩日反黑行動 拘捕92人 (21:02)

警方有組織罪案及三合會調查科聯同入境處人員昨晚（24日）在尖沙咀區突擊搜查一間持牌酒吧，警員喬裝顧客，發現一名53歲本地女子及一名46歲本地男子，涉嫌協助及非法聘用12名持護照的泰國籍女子在該酒吧任職陪酒女郎，她們年齡介乎23至37歲。經調查後，警員以涉嫌「協助違反逗留條件」、「僱用不可合法受僱的人」罪拘捕該一男一女本地人；該12名泰籍女子則涉嫌「違反逗留條件」被捕。

另外，警方有組織罪案及三合會調查科、西九龍總區聯同入境處人員今日（25日）晚上亦在尖沙咀區展開聯合執法行動，重點巡查不同的罪案黑點，以打擊三合會活動及非法黑工等情況。

一連兩日行動中，警方搗破共6個非法賭場，並偵破20宗其他案件。警員共拘捕53名男子及39名女子，年齡介乎16至65歲，當中包括20名本地人、67名非華裔人士、3名內地人士及兩名越南非法入境者。人員亦檢獲約4.6萬元懷疑犯罪得益、約值25萬元的酒類飲品、約值56萬元的懷疑私煙及大量賭博用具。

警方重申，打擊三合會活動是警務處處長首要行動項目之一，警方會繼續加強情報搜集以及適時作出重點執法行動以打擊暴力罪案、相關黑社會活動及其收入來源。警方一直致力打擊涉及三合會活動及相關罪行。對於訴諸暴力的非法行為，尤其涉及三合會組織的活動，警方絕對不會容忍，必定採取迅速而果斷的行動。