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中四男生涉多次偷拍老師及同學裙底　判12個月感化令 (17:47)

一名中四男生在班房和其他場所多次偷拍女教師和女同學裙底，早前承認「作出有違公德的行為」等共12罪，今日（25日）在九龍城裁判法院接受判刑。裁判官指被告有一名天資聰穎的孿生哥哥，令被告得不到關注，心理及精神報告亦指，不能排除被告犯案動機是想「做哥哥不敢做的事」，從而自覺有優越感，而非出於性衝動之說法。裁判官指出案中有獨特之處，判被告接受12個月感化令。

17歲被告A.M.N.R.被控1項非法拍攝或觀察私密部位罪及11項作出有違公德的行為罪，案發日介乎2021年5月14日至10月12日。

裁判官判刑時指，案中情節嚴重，被告偷拍女教師及女同學的私人部位，行為可恥且令人厭惡。法庭判刑前為被告索取一系列報告，其中心理報告指被告於案發後，經評估患抑鬱症、過度活躍症，及專注力失調，其後診斷有自閉症及智力低於平均水平。

裁判官又指，被告有一名孿生哥哥，讀書能力較被告強，別人常將兩兄弟拿作比較。心理及精神報告均指，不能排除被告藉犯案與對方攀比的說法，及其犯案動機似乎與性衝動無關。事後被告被趕出校，其父需要辭工協助被告讀夜校，被告現已回歸主流學校，學業成績亦有所進步。感化官則認為被告有悔意及深刻反省。

裁判官續指，雖然案中涉及大量影片，但沒有證據指該些影片有外流，否則法庭肯定會判被告入獄。裁判官於宣判前叮囑被告，機會只得一次，不是成日都有，「有唔明就向父母、哥哥，或社工請教」，「唔好再為滿足成就感，做愚蠢嘅事」。

相關字詞﹕編輯推介 法庭 偷拍

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