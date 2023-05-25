巴基斯坦裔男涉梯間強姦女學生　事主曾表明抗拒　被告稱為朋友相處方式 (17:21)

控方開案陳辭指，2021年10月22日事主X行經長沙灣邨行人天橋時，被告Iqbal Asif（中文譯音洛阿士）迎面走來，二人目光短暫交接，X便繼續前行。被告掉頭尾隨X，X在長沙灣邨的長凳坐下，被告搭話稱希望與她成為朋友，X答應並跟隨被告前往天台花園。

二人在花園短暫逗留，隨後改往屋邨1樓梯間，聊天時被告謊稱自己17歲。其後他突然躺在X大腿，強行壓著對方摸胸、接吻、咬乳頭及摸私處，被告繼而強姦她和射精。X當時感到十分害怕，想喊救命及早離場，但遭被告大力按住；她另在被告躺在其身上時偷偷拍下照片，和發訊息向朋友求救。

事後被告繼續控制X，並與她到港鐵站，最終被成功說服讓她離開。X同日向朋友哭訴，其中一人通知X母，X母報警處理。警方假扮X約被告外出，被告現身後遭埋伏警員拘捕；警方並在X內褲和私處驗出被告DNA。他於錄影會面中否認指控，起初稱X對他單眼，又帶他到花園，但無到梯間。惟當警員展示閉路電視片段、X的偷拍照等後，被告改為承認曾在X大腿上睡著約5分鐘。