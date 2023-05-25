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獅子山隧道周日上午5時起實施「易通行」　周六晚起分階段實施臨時交通安排 (16:43)

獅子山隧道將於周日（28日）上午5時起實施不停車繳費「易通行」，當局將由27日晚上10時起分階段實施臨時交通安排，至凌晨4時半全線封閉，當晚約20班巴士及30班專線小巴受影響須改道。運輸署長羅淑佩預計，實施易通行後不會即時大大紓緩獅子山隧道的擠塞情況，預計待市民熟習、當局拆除收費亭後，可以再優化交通安排，情況會有改善。

臨時交通安排由5月27日晚上10時起實施，往九龍行車線會先封閉、往沙田方向行車線則會由凌晨1點時分階段封閉；於凌晨4時半前，隧道來回方向會保留最少各一條行車線及3條收費通道。運輸署將於感應器安裝於獅子山隧道近沙田出入口龍門架上，出入口附近將增設標誌提示。實施易通行後，往沙田方向收費廣場將由6條行車線減至3條、慢線日後會改為巴士線；九龍方向收費廣場行車線由7條減至3條。

羅淑佩說，當局於青沙及城門隧道已累積一定經驗，有信心可以在獅子山隧道順利落實易通行。她又說，會觀察獅子山隧道的實行情況，再決定3條過海隧道的開通次序及時間。

運輸署截至昨日已發出約74萬張車輛貼，佔全港已領牌車輛逾91%，當中8成已開通戶口、7成已設定自動繳款方式。目前已有兩條隧道實施易通行，運輸署指，兩條隧道平均每日共處理11萬架次車輛，大致上順利；另每日大約有10宗與隧道費相關的投訴，主要是未貼上車輛貼的人士，在人手輸入車牌時有誤，導致錯誤收費。

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