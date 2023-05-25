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香港故宮7月起停派周三免費門票　考慮加票價 (16:55)

香港通關後旅客量增加，西九文化區內兩大展館，即M+博物館及香港故宮文化博物館入場人數近期均破紀錄，在五一黃金周兩館共接待了超過100,000人次入場。不過，西九文化區仍要面對龐大赤字，要開源節流，開源方面故宮館有兩食肆及一精品店開業，同時宣布在7月起，取消現時故宮館逢周三免費入場的安排，以及考慮加門票價格方案。

故宮館去年7月開館，成人門票港幣50元，但周三提供免費預約門票。故宮館館長吳志華表示，據館方統計，周三免費日人流反而最低，免費票平均派出2800張，但只有1200人現身，造成很大浪費，因此稍後會取消免費票安排。

西九管理局指，今後會採「精準」派票做法，即透過贊助等方式，由志願機構向有需要人士派免費票，減少浪費。

西九管理局行政總裁馮程淑儀表示，疫情下要閉館，對西九營運造成影響，而今年初通關後，展館入場人數上升，以致西九內餐飲零售商戶生意大增。在4月29日至5月3日的「五一黃金周」假期期間，兩間博物館接待了超過10萬人次入場，其中故宮館接待了約28,000人次；M+接待了約74,000人次。在4月30日故宮館錄得破紀錄近7,300人次，M+亦錄得新高近19,000人次入場。大部分訪客都是自由行。

根據抽樣調查估算，兩館的內地和海外訪客合共佔比在3月達到三、四成，之後逐步上升，5月已超過一半，達五成至五成半。

現時故宮館的收入一半來自門票，約一億元，其餘來自贊助及其他收入，而館內兩間餐廳及一間零售店近日開業，館內商舖已全數租出，可為故宮館帶來收入。地面層零售店是由商務印書館經營的「ART EXPRESS」，主打帝皇宮廷概念的精品及文創用品。地面層開設「下江南」餐廳，是結合宮廷飲食文化和創意的特色茶館。展館4樓的「璟瓏軒」酒家，有寛敞無柱式的宴會廳，可筵開約40席，可以租場辦宴會。

相關字詞﹕編輯推介 香港故宮 M+博物館

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