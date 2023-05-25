藏雷射筆管有攻擊性武器罪成　兩人上訴得直撤定罪　1人維持原判 (16:16)

3名上訴人依次為曾慶彰（18歲）、裝修工許偉飛（22歲）、學生麥家浩（17歲），曾慶彰上訴被駁回，須即時服勞教中心的刑期，原分別判囚3個月及判入更生中心的許偉飛、麥家浩則獲撤銷定罪及刑期。同案被判入更生中心的女被告李漪澄（18歲）早前已撤銷上訴。

陳官在判辭中引述，上訴方爭議由於搜查許偉飛及麥家浩的警員25087沒有作供，證物的連貫性已斷開。陳官同意由於警員25087沒有作供，控方無法證明雷射筆被警方檢取後沒有受干擾，控方其他證據亦無法填補此缺口，而協助搜查的警員通知同僚在上訴人背囊搜出何物是傳聞證供，原審裁判官莫子聰不應接納此為上訴人被搜出雷射筆的證據，「明顯犯錯」，故判兩人的上訴得直，撤銷定罪。

至於曾慶彰，上訴方爭議原審裁判官沒有考慮在「案中案」裏不獲接納的警員證供，會否影響證物鏈的可信及可靠性。陳官則認同律政司一方所指，不論警員有否調亂雷射筆，該兩支雷射筆均屬3B及別的雷射設備，因此不影響控方證案，亦接納裁判官已從閉路電視片段，準確判斷曾管有雷射筆，故駁回其上訴，維持定罪裁決。