明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

藏雷射筆管有攻擊性武器罪成　兩人上訴得直撤定罪　1人維持原判 (16:16)

2019年9月2日清晨，4名男女被警員在油塘鯉魚門廣場截停，並搜出雷射筆等物，早前因沒證據證明4人有破壞廣場300米外的油塘港鐵站，被裁定串謀損壞財產罪不成立，管有攻擊性武器等則罪成。其中3人不服定罪上訴，高等法院法官陳仲衡今（25日）頒下判辭，指原審裁判官「明顯犯錯」，判其中兩人上訴得直，撤銷定罪，另一人則維持定罪，須即時服刑。

3名上訴人依次為曾慶彰（18歲）、裝修工許偉飛（22歲）、學生麥家浩（17歲），曾慶彰上訴被駁回，須即時服勞教中心的刑期，原分別判囚3個月及判入更生中心的許偉飛、麥家浩則獲撤銷定罪及刑期。同案被判入更生中心的女被告李漪澄（18歲）早前已撤銷上訴。

陳官在判辭中引述，上訴方爭議由於搜查許偉飛及麥家浩的警員25087沒有作供，證物的連貫性已斷開。陳官同意由於警員25087沒有作供，控方無法證明雷射筆被警方檢取後沒有受干擾，控方其他證據亦無法填補此缺口，而協助搜查的警員通知同僚在上訴人背囊搜出何物是傳聞證供，原審裁判官莫子聰不應接納此為上訴人被搜出雷射筆的證據，「明顯犯錯」，故判兩人的上訴得直，撤銷定罪。

至於曾慶彰，上訴方爭議原審裁判官沒有考慮在「案中案」裏不獲接納的警員證供，會否影響證物鏈的可信及可靠性。陳官則認同律政司一方所指，不論警員有否調亂雷射筆，該兩支雷射筆均屬3B及別的雷射設備，因此不影響控方證案，亦接納裁判官已從閉路電視片段，準確判斷曾管有雷射筆，故駁回其上訴，維持定罪裁決。

相關字詞﹕法庭

上 / 下一篇新聞