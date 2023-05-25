工會對員工被解僱深切遺憾　國泰：不接受、不支持或不同意該會立場 (15:24)

國泰航空今（25日）回應稱「不接受、支持或同意工會對此事的立場」，國泰另澄清內地社交平台流傳以Mandy Ng署名、由航空服務董事發出內部電郵為偽造，保留一切追究法律責任的權利。

國泰航空下午在內地微博及小紅書發聲明，表示知悉工會昨聲明，鄭重澄清「空中服務員工會」為一個獨立工會，從不代表國泰。國泰表示，一直並將繼續與機艙服務員同事直接溝通，會繼續聆聽他們的反饋及並積極回應。

國泰航空公司空中服務員工會昨在聲明提到，對3名空服員被解僱表示深切遺憾，又指「冰封三尺非一日之寒」，公司漠視人手及資源不足、工作量大幅上升以及薪酬過低等問題，同事士氣無比低落，亦因而衍生有關機艙服務的投訴。

另外，小紅書流傳以國泰航空服務董事吳潔文（Mandy Ng）英文署名及撰寫的內部電郵（internal memorandum），流傳的內文強調英語仍是公司官方語言，不會強制在香港、內地及台灣航線服務的員工說中文，提醒員工與來自中國包括香港的顧客接觸時要小心等。

國泰發聲明回應稱，留意到網絡上流傳有關國泰航空航空服務董事發出的一則英文內部信件，相關信息為偽造，並不屬實，不希望這些虛假信息混淆視聽，會保留一切追究法律責任的權利。